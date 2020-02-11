Климатологи советуют испанцам готовиться к регулярным штормам

Об этом предупредил глава Испанской ассоциации географов Хорхе Ольсина.

Эксперт объяснил, что «Глория» была напрямую связана с изменениями в Северо-Атлантических потоках воздуха, которые начинают циркулировать на гораздо меньших высотах и приносят в Европу нехарактерные погодные явления. «Это имеет непосредственное отношению к глобальному потеплению», - подчеркнул Ольсина, пишет noticia.ru.

«Глория» унесла жизни 13 человек в Испании. А сейчас в Испанию пришёл новый циклон — «Сиара». По прогнозам Ольсины, такие явления будут происходить всё чаще и чаще. «Всё, что мы можем сделать — приготовиться противостоять штормам», - подытожил эксперт.