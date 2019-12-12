Коллекционер добровольно вернул Испании старинные шлемы

Об этом 11 декабря сообщает The Guardian.

Коллекционер из Великобритании Кристиан Леветт (Christian Levett) приобрёл шлемы законным путём на аукционе в Мюнхене и у лондонского крупного продавца в 2008 и в 2009 году. Всего им было приобретено за 330 тыс. долларов семь шлемов, датируемых между 400 и 200 годами до н.э. в Мюнхене и один у дилера из Лондона.

Затем коллекционер узнал из испанских СМИ, что шлемы были похищены с раскопок на севере Испании в 80-х годах и принял решение вернуть их. Леветт встретился с послом Испании в ЮНЕСКО и подписал акт о добровольной передаче шлемов.

Как пояснил бизнесмен, сейчас он будет пытаться добиться от продавцов возврата денег, потраченных им на покупку шлемов, пишет regnum.ru.

Стоит отметить, что это самый значимый возврат ценных артефактов Испании с 2012 года, когда США передали властям страны 15 тонн золотых монет с затонувшего в 1804 году у берегов Португалии корабля Nuestra Señora de las Mercedes.