Композитор-неоклассик Федор Бирючев выступит в Испании

В России Федор Бирючев является одним из самых ярких представителей сцены новой музыки и чрезвычайно интересной фигурой в контексте современной музыкальной культуры.

За плечами у Федора два изданных авторских альбома, более 100 сыгранных концертов в таких странах, как: Россия, Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Финляндия и Таиланд. Отдельного внимания заслуживает участие Федора в роли саунд-продюсера в первой в мире классической опере в иммерсивном формате «Пиковая дама» в Москве, где он работал с оркестром «New Classic Band» под руководством дирижера Андрея Рейна и солистами Большого Театра. В 2018 году этот проект стал лауреатом III Национальной премии «Онегин». В 2018 году Федор сотрудничал с оркестром «Северная Симфониетта» (Санкт-Петербург) под руководством дирижера Фабио Мастранджело, а также принял участие в Narnia Festival в Италии, пишет noticia.ru.

Его концерты, с одной стороны, отличают академическая утонченность и аккуратность, глубокое погружение слушателя в музыку, а с другой – яркая экспрессивная подача, сильная энергетика и завораживающая атмосфера.

Музыка Федора вдохновляет и поражает своей искренностью, нежностью и тонкой лиричностью — это саундтрек к легкому бризу, к долгожданному наступлению весны, к тихой ночной морской глади, к бездонному и невероятно красивому звездному небу.