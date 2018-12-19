Конфеты, покрытые золотом – новая мода испанской гастрономии

Шоколад содержит 71% какао, доставляемого из Перу. Золото, покрывающее конфеты, привозят из Германии, а начинка – итальянская шоколадная паста с лесными орехами.

Десерт однако не для всех. Одна конфета стоит около 20 евро, а коробка из девяти конфет обойдется в 180-200 евро.

«Я не собираюсь продавать их в торговом центре, это продукт для избранных», - говорит шоколатье из Наварры. Шоколад имеет знак качества Luxury Spain, ассоциации, которая стремится объединить основные бренды и предметы роскоши, произведенные в Испании, пишет espanarusa.com.

Но конфеты-полусферы - не единственный тип производимых Ekhi конфет. Недавно Iriarte запустил производство батончиков. Разумеется, покрытых золотом. Три вкуса перенесут вас в три разных страны: в Гану (цитрусовый вкус), на Мадагаскар (ягодный вкус) и в Венесуэлу (почувствуете ореховые и лакричные нотки).

Сейчас шоколад продается компаниям и на специальных мероприятиях, но уже со следующего вторника Ekhi подключит B2C-распространение: ожидается запуск платформы для заказа сладостей онлайн. Так что скоро поесть конфеты по цене ресторанного обеда удастся и простым обывателям. Копите евро.