Конгресс Испании одобрил первый шаг к закону об эвтаназии

С этой цитатой, произнесенной Фернандо Куэсто, пациентом с болезнью Лу Герига, который должен был поехать в Швейцарию, чтобы покончить с собой, нижняя палата парламента Испании во вторник начала рассматривать законопроект, регулирующий эвтаназию.

Представленный Социалистической партией (PSOE), это первый законодательный акт, который достиг Конгресса депутатов, так как новое правительство было приведено к присяге в прошлом месяце. Премьер-министр PSOE Педро Санчес возглавляет левоцентристскую коалицию, в которую также входит Unidas Podemos.

С 201 голосами за, 140 против - от консервативной Народной партии (ПП) и крайне правого Vox - и двумя воздержавшимися, Конгресс согласился рассмотреть инициативу, которая теперь войдет в период поправок и направится в Комитет здравоохранения Конгресса для переговоров.

Испанский парламент принимает этот текст в третий раз, но министр здравоохранения Сальвадор Илла выразил уверенность в том, что он может обеспечить окончательное принятие к июню, пишет espanarusa.com.

Именно депутат-социалист и бывший министр здравоохранения Мария Луиза Карседо процитировала Cuesta как способ признать «всех людей и семьи, которые боролись, чтобы другие могли воспользоваться этим правом».

Дискуссия была порой очень эмоциональной. Хосе Игнасио Эчанис, депутат парламента, обвинил сторонников этого законопроекта в желании сэкономить на пенсиях и медицинском обслуживании за счет наиболее уязвимых людей. «Это основа проекта социальной инженерии, который вы пытаетесь продвигать», - сказал он.

Лурдес Мендес из Vox также обвинил сторонников законопроекта об эвтаназии в том, что они «говорят людям с невыносимыми страданиями, что жизнь их не достойна. Это ваш ответ обанкротившейся пенсионной системе».

«Я считаю, это очень жестоко говорить, что это вопрос сокращения расходов», - ответил Джозеба Агирретча, депутат Баскской националистической партии (ПНВ). «Это не медицинские дебаты, это социальные, этические и политические дебаты. Мы должны определиться, кто решит, как мы будем умирать».

Пабло Эченик из Unidas Podemos назвал PP и Vox «людьми без сомнений» и призвал законодателей «принять вызов» на этот раз после трех неудачных попыток ввести закон об эвтаназии в Испании.

«Этот закон никоим образом не навязывает процедуру кому-либо», - отметил Педро Итурбе из Канарской коалиции.

«У страдания нет идеологии», - настаивал бывший министр Карседо, прежде чем перечислить основные положения законодательного акта, который превратит эвтаназию в право быть «включенным в систему общественного здравоохранения».

Это право будет признано для тех, кто просит об этом и у кого есть «серьезное и неизлечимое заболевание» или «недееспособное», которое вызывает у пациента «невыносимые страдания». Но врачи сохранят за собой право на отказ по соображениям совести.

Опросы государственного центра социологических исследований (СНГ) показывают, что большинство испанцев выступают за регулирование эвтаназии и ассистированного самоубийства. Опросы показывают, что 58% поддерживают эту практику, а 10% выражают явное несогласие. «Поддержка была четкой и последовательной на протяжении более десяти лет», - говорит Рафаэль Серрано Дель Росал, директор Института передовых социальных исследований-CSIC.