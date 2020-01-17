Конный фестиваль прыжков через костры прошел в Испании

Согласно поверьям, огонь дает силу, новую жизнь и здоровье, поэтому и люди, и лошади, перепрыгнув через пламя, очистятся и будут счастливы, пишет mir24.tv.

Чтобы не пострадали животные, им заплетают гриву в плотные косички, а на хвост надевают прорезиненный чехол. Кроме того, перед прыжком коней поливают водой.

«Я знаю этот фестиваль столько, сколько помню себя. Трудно объяснить словами те чувства, которые здесь испытываешь, если вы сами не были здесь. Это удивительные ощущения и переживания», – сказал участник фестиваля Антонио де Пропиос.

Фестиваль проводят в канун праздника святого Антония, покровителя животных. Посмотреть на огненное шоу съезжаются тысячи туристов со всего мира.