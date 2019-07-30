Консул Египта в Испании напал не жену и дочку

Однако дипломату удалось уйти от ответственности, пишет noticia.ru.

Приехавшая на место происшествия полиция не смогла задержать Тарека, потому что он воспользовался своим дипломатическим статусом. А его жена, которая сначала согласилась написать заявление на мужа, после беседы с представителями посольства отказалась.

По данным правоохранительных органов, это не первый подобный случай в семье египетского консула.