Конте отказался возглавить «Реал»

Пятница, 08 Июнь 2018 Испания Испания

Конте отказался возглавить «Реал»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал».

Согласно данным издания, руководство «сливочных» заинтересовалось итальянским специалистом. Представители «Реала» уже связались с Конте. Наставник лондонцев отказался от предложения заявив, что намерен доработать до конца свой контракт с «Челси», который истекает летом 2019 года.

Отметим, в случае если лондонский клуб уволит Конте, то они должны будут заплатить ему неустойку.

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