Конте отказался возглавить «Реал»
Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал».
Согласно данным издания, руководство «сливочных» заинтересовалось итальянским специалистом. Представители «Реала» уже связались с Конте. Наставник лондонцев отказался от предложения заявив, что намерен доработать до конца свой контракт с «Челси», который истекает летом 2019 года.
Отметим, в случае если лондонский клуб уволит Конте, то они должны будут заплатить ему неустойку.
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