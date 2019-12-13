Кооперативные супермаркеты завоевывают Испанию

Несколько групп инициативных предпринимателей Мадрида и Барселоны запустят в ближайшие месяцы кооперативные супермаркеты, которые предлагают цены на 15-40% ниже.

Чтобы воспользоваться такими ценами необходимо стать частью кооператива, то есть партнером, который платит определенную сумму, чтобы войти в кооператив, работает несколько часов в месяц и являются одним из владельцев заведения, что дает ему возможность получать часть прибыли. Также эта кооперативная модель характеризуется лояльным отношением к поставщикам, переворачивая с ног на голову систему современных крупных супермаркетов. Амбициозные предприниматели Испании черпают вдохновение из кооператива Park Slope Food Coop, созданного в 1973 году в Нью-Йорке. По такому же принципу работает новый супермаркет La Louve, открытый в 2016 году в Париже, пишет espanarusa.com.

«В кооперативных и совместных супермаркетах, в которых представлен большой ассортимент качественных товаров, включая свежие фермерские продукты, овощи, фрукты, покупки могут делать только партнеры. Также наша политика поддерживает бережное отношение к окружающей среде. Качество продуктов, взаимоотношения с производителями и партнерами имеет решающее значение», - объясняет Хосе Антонио Вильярреал, один из основателей кооператива Osa в Мадриде. Проект пока находится на стадии подготовки к запуску, но уже имеет 450 партнеров, каждый из которых заплатил 100 евро, чтобы владеть частью будущей прибыли. При запуске, в течение 2020 года, каждый владелец должен будет работать три часа в месяц, чтобы помочь проекту развиваться.

«Мы ищем не возможность получить прибыль от бизнеса, а возможность снизить цены на продукты и получить более качественные продукты», - рассказывает Нативидад Касанова, партнер еще одного кооперативного супермаркета Supercoop столицы, который откроется в скором времени. Она добавляет, что история создания тесно связана с районом Мадрида Lavapiés, где теплые отношения с местными производителями и взаимоподдержка являются давней традицией. Партнеры этого кооператива считают, что такая инициатива также поможет восстановить связь между местными жителями, теряющуюся в ритме современных городов. Они уже располагают помещением площадью более 700 квадратных метров на рынке Сан-Фернандо, где и планируют начать работу в ближайшее время. На данный момент они объединяют 550 партнеров и надеются объединить более 1000 человек после своего открытия в феврале или марте 2020 года.

В Park Slope Food Coop в Нью-Йорке цены на продукты на 40% дешевле, чем в обычных супермаркетах, учитывая тот факт, что в основном это экологически чистые продукты. Этот огромный кооператив, ставший пионером в этой области, объединяет 16 000 партнеров и имеет большой список ожидания. Партнеры Supercoop в Мадриде рассказывают, что цены в их супермаркете будут постепенно снижаться, по мере роста количества партнеров и продаж. Планируется, что они будут на 20-40% ниже, чем в обычных супермаркетах.

Столичная инициатива стала примером и для предпринимателей Барселоны, хотя они все еще находятся на более раннем этапе формирования новой системы. «Существует современная среда, где люди все больше думают о том, что они едят, и как формируется система производства и потребления. Путь, который предлагаем мы, может помочь людям приблизиться к новой системе потребления. Если это работает уже в других частях мира и Европы, значит, такая система может успешно функционировать и здесь», - отмечает Кармен Кампо из Food Coop Bcn.