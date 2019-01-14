Кордова названа самым неотразимым городом в Испании

Среди достопримечательностей андалусского города выделяют Соборную мечеть, Алькасар, древний арабский город Медина Асаара и еврейский квартал.

Кордова обошла в конкурсе такие города как Гранада, Саламанка, Куэнка и Севилья.

Голосование проводится не в первый раз. Как отмечают в Sitios de España, успех конкурса в предыдущие годы побудил организаторов повторить его, пишет noticia.ru.

Первый этап конкурса предполагает голосование за самый красивый город Испании.

В этом рейтинге первой стала Гранада, а Кордова заняла вторую строчку. Затем были отобраны 5 финалистов, и на странице портала в Facebook состоялся заключительный этап голосования, путем которого пользователи выбрали город, перед которым невозможно устоять.