Кордова названа самым неотразимым городом в Испании
Кордова получила звание самого неотразимого города в Испании, по версии портала Sitios de España.
Среди достопримечательностей андалусского города выделяют Соборную мечеть, Алькасар, древний арабский город Медина Асаара и еврейский квартал.
Кордова обошла в конкурсе такие города как Гранада, Саламанка, Куэнка и Севилья.
Голосование проводится не в первый раз. Как отмечают в Sitios de España, успех конкурса в предыдущие годы побудил организаторов повторить его, пишет noticia.ru.
Первый этап конкурса предполагает голосование за самый красивый город Испании.
В этом рейтинге первой стала Гранада, а Кордова заняла вторую строчку. Затем были отобраны 5 финалистов, и на странице портала в Facebook состоялся заключительный этап голосования, путем которого пользователи выбрали город, перед которым невозможно устоять.