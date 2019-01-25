Король и королева Испании открыли выставку Fitur

Ее открыли король Испании Фелипе VI и королева Летисия.

Королевскую чету сопровождали на мероприятии председатель Исполнительного комитета Ifema, Клементе Гонсалес, председатель Конгресса Ана Пастор, глава Мадридского сообщества Анхель Гарридо, министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, а также министр туризма Доминиканской Республики, которая в этом году является партнером выставки, Хавьер Гарсия. Помимо глав испанских регионов и представителей госучреждений, на открытии присутствовал генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

Открытие Fitur было омрачено забастовкой столичных таксистов, которые заблокировали подъезд к главному входу в выставочный комплекс Ifema.

Организаторы выставки отмечают, что в этом году зарегистрировано рекордное количество участников: 10,5 тысяч. Международное присутствие выросло на 11%: 55% участников представляют 164 страны мира, пишет noticia.ru.

Ожидается, что выставку посетят более 251 тысячи человек. По прогнозам организаторов, проведение Fitur принесет городу 325 млн евро. В прошлом году эта цифра составляла 260 млн евро.