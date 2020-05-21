Король и королева Испании пришли с утра на рынок

Mercamadrid - не просто рынок. Это крупнейший центр логистики и дистрибуции свежих продуктов в Испании, пишет noticia.ru.

Вместе с королём Фелипе и его супругой Летисией на рынке побывали министр торговли и туризма Рейес Марото и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. На всех были защитные маски, ношение которых в Испании является обязательным там, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной дистанции.

Фелипе побеседовал с продавцами и поблагодарил их за стабильную работу во время пандемии.