Король Испании посетит с официальным визитом Южную Корею

Среда, 16 Октябрь 2019 Испания Испания

Король Испании посетит с официальным визитом Южную Корею

23 октября в президентской резиденции Чхонваде (Голубой дом) состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и короля Испании Филиппом VI.

Об этом сообщает KBS со ссылкой на администрацию президента.

По их словам, в рамках встречи стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в нескольких областях, таких как экономика, наука и культура, ситуацию на Корейском полуострове, а также сотрудничество в глобальных вопросах.

Известно, что это первый визит Филиппа VI в Южную Корею. Ранее, в 1996 году Сеул посещал его отец, Хуан Карлос I, пишет regnum.ru.

Отметим, что король Испании посетит Южную Корею по приглашению южнокорейского лидера в период с 23 по 24 октября.

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