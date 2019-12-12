Король Испании предложил кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина

Теперь Батет должна назначить дату обсуждения и голосования по кандидатуре премьера.

Санчес на пресс-конференции сообщил, что принял предложение короля.

Во вторник и среду Фелипе VI проводил переговоры с представителями политических сил, прошедших в парламент по итогам выборов 10 ноября. Представители четырех партий отказались участвовать в консультациях – "Левые республиканцы Каталонии", леворадикальная баскская партия Bildu, каталонская леворадикальная "Кандидатура народного единства" и левый Галисийский националистический блок. Всего в конгрессе нового созыва представлены 16 партий – самое большое число в истории Испании с момента перехода страны к демократии.

В Испании в ноябре прошли парламентские выборы, четвертые за четыре года и вторые досрочные в 2019 году. Их выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она фактически сохранила свое прежнее представительство в конгрессе депутатов. По итогам апрельских выборов у нее было 123 мандата, по итогам выборов 10 ноября - 120. Для утверждения кандидатуры лидера ИСРП Педро Санчеса премьером в первом туре необходимо абсолютное большинство в конгрессе депутатов – 176 из 350 голосов. Для утверждения во втором туре достаточно простого большинства, пишет РИА Новости.

ИСРП и левая коалиция Unidas Podemos 12 ноября достигли предварительного соглашения о формировании коалиционного правительства. У ИСРП и Podemos вместе 155 мест, еще несколько мелких партий также готовы поддержать Санчеса. Однако этих голосов недостаточно. Прохождение кандидатуры лидера социалистов зависит от того, как проголосуют "Левые республиканцы Каталонии", у которых в новом составе парламента 13 мандатов.

Пока переговоры между ИСРП и Левыми республиканцами успехом не увенчались, однако они продолжаются. В качестве условия поддержки Санчеса Левые республиканцы требуют вести переговоры по поводу каталонского конфликта, который они считают политическим, на уровне правительств Испании и автономного сообщества, без каких-либо ограничений в темах обсуждения, определить даты этих переговоров и гарантировать выполнение договоренностей.

Ранее в правительстве Испании заявляли: Санчес может быть утвержден до конца года, однако из-за затянувшихся переговоров между социалистами и Левыми республиканцами такой вариант кажется маловероятным.