Король Испании застрял в самолете

Вторник, 26 Март 2019 Испания Испания

Король Испании застрял в самолете

Король Испании застрял в самолете из-за отсутствия трапа нужного размера.

Испанский король Филипп VI застрял в самолете из-за того, что сотрудники аэропорта не могли подобрать трап подходящего размера. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

Монарх и его супруга королева Летисия совершали государственный визит в Аргентину. После приземления в Буэнос-Айресе им пришлось провести в самолете около часа, поскольку в аэропорту имени Хорхе Ньюбери не могли найти трапа соответствующей высоты.

Сперва королю даже предложили улететь в другой аэропорт, однако спустя некоторое время удалось найти подходящую лестницу, и глава государства спустился на землю.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья