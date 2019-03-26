Король Испании застрял в самолете

Испанский король Филипп VI застрял в самолете из-за того, что сотрудники аэропорта не могли подобрать трап подходящего размера. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

Монарх и его супруга королева Летисия совершали государственный визит в Аргентину. После приземления в Буэнос-Айресе им пришлось провести в самолете около часа, поскольку в аэропорту имени Хорхе Ньюбери не могли найти трапа соответствующей высоты.

Сперва королю даже предложили улететь в другой аэропорт, однако спустя некоторое время удалось найти подходящую лестницу, и глава государства спустился на землю.