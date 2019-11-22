Королева Испании Летиция осуществила светский выход

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Испания Испания

Королева Испании Летиция осуществила светский выход

Во вторник, 19 ноября, испанская королева Летиция вместе со свое свекровью королевой Софией осуществила публичный выход в Мадриде.

Важнейшие женщины в жизни испанского короля Филиппа VI подготовили яркие наряды для выхода в свет. Так, экс-журналистка Летиция выбрала изысканное розовое платье-миди в мелкий цветочный принт коричневого цвета.

Стилисты королевы Испании подобрали ей классические туфли-лодочки на каблуке, кожаную куртку и клатч в тон узорам на платье. Также женщина подчеркнула стройную фигуру в объемном наряде ремешком на талии, пишет 24tv.ua.

Мама короля Испании поразила не менее эффектным "аутфитом". 81-летняя София выбрала темные широкие брюки и цветную блузку, которую дополнил жакет цвета фуксии. Такой смелый цвет стал прекрасным решением для свекрови Летиции, который превратил образ в очень актуальное и свежее сочетание.

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