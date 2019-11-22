Королева Испании Летиция осуществила светский выход

Важнейшие женщины в жизни испанского короля Филиппа VI подготовили яркие наряды для выхода в свет. Так, экс-журналистка Летиция выбрала изысканное розовое платье-миди в мелкий цветочный принт коричневого цвета.

Стилисты королевы Испании подобрали ей классические туфли-лодочки на каблуке, кожаную куртку и клатч в тон узорам на платье. Также женщина подчеркнула стройную фигуру в объемном наряде ремешком на талии, пишет 24tv.ua.

Мама короля Испании поразила не менее эффектным "аутфитом". 81-летняя София выбрала темные широкие брюки и цветную блузку, которую дополнил жакет цвета фуксии. Такой смелый цвет стал прекрасным решением для свекрови Летиции, который превратил образ в очень актуальное и свежее сочетание.