Королева Испании Летиция продемонстрировала деловой образ

Среда, 18 Сентябрь 2019 Испания Испания

Королева Испании Летиция продемонстрировала деловой образ

Испанская королева Летиция, приняла участие в открытии стипендиального курса в школьных центрах "Баталья де Павия" и "Виа Далмация" в Торрехонсильо.

Для выхода Летиция, которая стала иконой стиля в Испании, показала стильный образ, который прекрасно будет смотреться для деловых встреч.

Так, экс-журналистка известна тем, что часто комбинирует одежду демократичных марок и выглядит роскошно. В Торрехонсильо испанская королева примерила белый широкий топ и широкие черные брюки с высокой талией из коллекции Uterqüe, которые можно приобрести на официальном сайте за 89 евро, пишет 24tv.ua.

Элементы гардероба являются достаточно объемными, но жена короля Испании сделала акцент на стройной фигуре, добавив белый контрастный пояс. Завершили деловой look Летиции насыщенный макияж smoky eyes и аккуратный хвост.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья