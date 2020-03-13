Королевская семья Испании сдала анализы на коронавирус

Пятница, 13 Март 2020 Испания Испания

Королевская семья Испании сдала анализы на коронавирус

Испанские региональные власти в Каталонии, Стране Басков, Галисии и Мурсии с четверга закрывают все университеты, школы и детские сады.

Ранее на этой неделе аналогичные меры приняли власти Мадрида и провинции Риоха. Власти Мадрида призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Не работает музей – один из крупнейших в Европе музеев изобразительного искусства, расположенный в Мадриде.

Спикер нижней палаты парламента Испании Меричель Батет сообщила, что конгресс депутатов проведет пленарное заседание 24 марта, на нем будут присутствовать только выступающие, остальные депутаты смогут голосовать дистанционно, пишет tourism.interfax.ru.

В четверг стало известно, что у министра по вопросам равенства в Испании Ирены Монтеро диагностировали коронавирус COVID-2019. Из-за этого анализы на новый тип коронавируса сдали члены королевской семьи: король Филипп VI, его супруга королева Летисия и дочери принцесса Леонор и инфанта София. Королева Летисия ранее посещала мероприятие, на котором присутствовала Монтеро. Результаты анализов пока неизвестны, королевский дворец обещал обнародовать их позднее.

В Барселоне в карантин попала мэр города Ада Колау. Она работает из дома из-за того, что недавно контактировала с человеком, заразившимся коронавирусом.

В Испании из-за коронавируса умерли 84 человека, подтверждены 2 тыс. 968 случаев инфицирования.

По данным Минздрава Испании, наибольшее количество заражений — 1 тыс. 388 приходится на регион Мадрида, второе место с 346 случаями занимает Страна Басков, на третьем — Каталония с 260 случаями.

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