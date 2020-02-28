Коронавирус обрушил индекс испанской фондовой биржи

Чуть позже власти Валенсии сообщили о ещё одном подтверждённом диагнозе.

Таким образом, сейчас общее число заражённых в Испании составляет 33 человека.

Пять случаев зафиксировано в Мадриде, девять — в Валенсии, шесть — на

Канарских островах, три — в Каталонии, один — на Балеарских островах, шесть — в Андалусии, один — в Арагоне и два — в Кастилии-и-Леоне, пишет noticia.ru.

На фоне новостей о коронавирусе индекс испанской фондовой биржи Ibex-35 упал в пятницу на 3%. Инвесторы обеспокоены слишком быстрым распространением вируса. Эта неделя стала для испанской биржи худшей со времён финансового кризиса 2011 года.