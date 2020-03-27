Коронавирус повысил популярность WhatsApp в Испагии

Использование мессенджера в целом увеличилось на 40%.

Аналитики компании Kantar на основе опроса 25 тысяч пользователей в период с 14 по 24 марта выявили рост в WhatsApp на 27% в первые дни распространения коронавируса, При этом в отдельных регионах цифра может быть заметно выше. Так, использование мессенджера в Испании выросло на 76%.

Исследование также показало, что наибольший скачок среди всех платформ для обмена сообщениями произошёл в возрастной группе от 18 до 34 лет, пишет news.ru.