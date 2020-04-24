Коронавирус появился в Испании еще в середине февраля

Исследование, проведённое учёными из Национального центра микробиологии при Институте здоровья им. Карлоса III показало, что коронвирус был в Испании ещё в середине февраля и что в стране не было «нулевого пациента».

Вирус попал в Испанию примерно 15 разными путями и 14 февраля уже был в стране, уточняют исследователи. Между тем 23 февраля представитель Министерства здравоохранения успокаивал людей, говоря, что «нет ни вируса, ни распространения болезни, ни одного подтверждённого случая».

Авторы исследования расшифровали геном SARS-CoV-2, полученный у пациентов в Испании, и пришли к выводу, что в большинстве случаев это разновидности G и S, которые связывают с выявленным 28 января коронавирусом в Шанхае. И две принадлежат к типу V, пишет noticia.ru.

Коронавирус типа S отправился затем из Испании в другие страны: Францию, Нидерланды, Грузию, США, Чили и Бразилию.

Учёные считают важным отметить, что 24 ноября 2019 года, когда вирус набирал силу в китайском Ухане, из него выполнялись прямые рейсы в Париж, Лондон и Рим, а также в другие европейские города.

Что касается проникновения вируса в Испанию, то исследователи считают, что здесь важную роль сыграл футбольный матч между командами «Валенсия» и «Аталанта». Случаи обнаружения коронавируса типов S и G произошли 26 и 27 февраля в Валенсии, куда недавно из Италии вернулись болельщики. Кроме того, именно в Валенсии от COVID-19 скончался первый пациент.