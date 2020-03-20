Коронавирус в Испании: 18000 заражённых и 830 умерших

Пятница, 20 Март 2020 Испания Испания

Коронавирус в Испании: 18000 заражённых и 830 умерших

По последним данным Минздрава Испании, коронавирусом в стране больны почти 18 тысяч человек.

Скончались 830 пациентов с Covid-19. Полностью излечились и были выписаны из больниц 1107 человек.

Основными очагами вируса в Испании по-прежнему остаются Мадрид, Ла-Риоха и Страна Басков. В этих регионах больше всего инфицированных и больше всего погибших. Также неблагополучными считаются Кастилия-ла-Манча, Мурсия, Андалусия и провинция Бургос в Кастилии-и-Леоне, пишет noticia.ru.

В стране действует режим повышенной готовности. Закрыты почти все общественные заведения, кроме жизненно важных. Испанцев просят самоизолироваться. Предусмотрены большие штрафы за нарушение карантина.

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