Коронавирус в Испании: 18000 заражённых и 830 умерших

Скончались 830 пациентов с Covid-19. Полностью излечились и были выписаны из больниц 1107 человек.

Основными очагами вируса в Испании по-прежнему остаются Мадрид, Ла-Риоха и Страна Басков. В этих регионах больше всего инфицированных и больше всего погибших. Также неблагополучными считаются Кастилия-ла-Манча, Мурсия, Андалусия и провинция Бургос в Кастилии-и-Леоне, пишет noticia.ru.

В стране действует режим повышенной готовности. Закрыты почти все общественные заведения, кроме жизненно важных. Испанцев просят самоизолироваться. Предусмотрены большие штрафы за нарушение карантина.