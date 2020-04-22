Коронавирус в Испании: 208 389 заражённых и 21 717 умерших

Таковы последние данные, озвученные Министерством здравоохранения.

Вылечились 85 915 пациентов. За последние сутки от COVID-19 в Испании умерли 435 человек. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Мадриде, Каталонии, Стране Басков и Кастилии-ла-Манче, пишет noticia.ru.

Режим повышенной готовности продлён в стране до 9 мая. Ограничения на поездки в Евросоюз - до 15 мая.