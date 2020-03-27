Коронавирус в Испании: 58 тысяч заболевших и 4200 умерших

От COVID-19 скончались 4200 человек. Всего заразились более 58 тысяч жителей Испании. Более 7 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц.

Регионы с самой неблагополучной эпидемиологической ситуацией: Мадрид, Каталония, Страна Басков, Кастилия-ла-Манча. Также вызывает тревогу обстановка в Кастилии-и-Леоне, Наварре, Ла-Риохе, Мурсии и Андалусии, пишет noticia.ru.

В мире от коронавируса умерли уже почти 25 тысяч человек. А общее число заболевших перевалило за полмиллиарда. Больше всего погибших от COVID-19 в Италии. Испания — на втором месте. Китай замыкает тройку.