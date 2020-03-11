Коронавирус в Испании: более 1200 заражённых и почти 30 погибших

Это статистика на вечер понедельника. Каждый день в 18:00 по местному времени Министерство здравоохранения Испании озвучивает обновленные данные о числе заболевших. Сейчас страна занимает седьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом.

Скончались, как минимум, 29 человек. В Мадриде от covid-19 погибли 17 человек. В Каталонии — трое, столько же — в Алаве. В Сарагосе и Бискайе умерли по два человека. В Гипускоа и Валенсии — по одному, пишет noticia.ru.

Власти Мадрида решили со среды на 15 дней закрыть все образовательные учреждения в регионе, включая школы. Уже сегодня закрыты все школы в Витории.

Распространённость коронавируса в Испании по автономным сообществам выглядит следующим образом.

Мадрид — 577 заразившихся;

Страна Басков — 149 (особенно много в провинции Алава);

Ла-Риоха — 102;

Каталония — 101;

Андалусия — 54;

Валенсия — 37;

Кастилия-и-Леон — 33;

Арагон — 30;

Кастилия-ла-Манча — 26;

Канарские острова — 22;

Галисия — 19;

Кантабрия — 12;

Наварра — 12;

Балеарские острова — 11;

Астурия — 7;

Эстремадура — 7;

Мурсия — 5;

Сеута и Мелилья — пока держатся.

Между тем, из-за быстрого распространения коронавируса президент Сальвадора подписал указ о запрете на въезд в страну из Испании.