Коронавирус в Испании: более 1200 заражённых и почти 30 погибших
Число официально подтверждённых носителей коронавируса в Испании за день удвоилось и составило 1204 человека.
Это статистика на вечер понедельника. Каждый день в 18:00 по местному времени Министерство здравоохранения Испании озвучивает обновленные данные о числе заболевших. Сейчас страна занимает седьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом.
Скончались, как минимум, 29 человек. В Мадриде от covid-19 погибли 17 человек. В Каталонии — трое, столько же — в Алаве. В Сарагосе и Бискайе умерли по два человека. В Гипускоа и Валенсии — по одному, пишет noticia.ru.
Власти Мадрида решили со среды на 15 дней закрыть все образовательные учреждения в регионе, включая школы. Уже сегодня закрыты все школы в Витории.
Распространённость коронавируса в Испании по автономным сообществам выглядит следующим образом.
Мадрид — 577 заразившихся;
Страна Басков — 149 (особенно много в провинции Алава);
Ла-Риоха — 102;
Каталония — 101;
Андалусия — 54;
Валенсия — 37;
Кастилия-и-Леон — 33;
Арагон — 30;
Кастилия-ла-Манча — 26;
Канарские острова — 22;
Галисия — 19;
Кантабрия — 12;
Наварра — 12;
Балеарские острова — 11;
Астурия — 7;
Эстремадура — 7;
Мурсия — 5;
Сеута и Мелилья — пока держатся.
Между тем, из-за быстрого распространения коронавируса президент Сальвадора подписал указ о запрете на въезд в страну из Испании.