Коронавирус за один день убил в Испании почти тысячу человек

В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 950 человек, а общее число жертв составило 10 003 человека. Всего вирус выявлен у 110 238 пациентов.

Вылечились 26 743 человека. Такие обновлённые данные представило Министерство здравоохранения.

Главные очаги распространения инфекции сосредоточены в автономных сообществах Мадрид, Каталония, Страна Басков и Кастилия-ла-Манча. Также вызывает обеспокоенность эпидемиологическая ситуация в Кастилии-и-Леоне, Наварре, ла-Риохе, Мурсии и Андалусии, пишет noticia.ru.

Испания занимает второе место в мире по числу жертв коронавируса (после Италии). В стране до 11 апреля введён режим повышенной готовности. С 30 марта представители всех профессий, чья деятельность не является жизненно необходимой, должны оставаться дома.