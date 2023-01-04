Короткометражка "Союзмультфильма" победила на двух фестивалях в Испании

Короткометражный авторский мультфильм "Мой друг тигр" стал победителем двух испанских кинофестивалей - Gaztefilm Fest и Zinetxiki Zinemaldia Festival, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".

"На ежегодном кинофестивале для детей и молодежи Gaztefilm Fest 2022 в городе Витория-Гастейс авторская картина "Мой друг тигр" режиссера Татьяны Киселёвой была названа лучшим короткометражным фильмом. А на Международном кинофестивале для детей и молодежи Zinetxiki Zinemaldia Festival 2022 в городе Бильбао семиминутная лента стала победителем в категории короткометражных фильмов для детей старше пяти лет", — уточняется в сообщении.

Мультфильм рассказывает о дружбе девочки и тигра. Однажды город становится слишком тесен для одного из главных героев, и ему приходится покинуть прежний дом и лучшего друга. История описывает спектр эмоций при взрослении и расставании с близкими.

Ранее проект был отмечен национальной анимационной премией "Икар", международным некоммерческим фестивалем авторской анимации "Бессонница" и национальным кинофестивалем "Окно в Европу", пишет РИА Новости.