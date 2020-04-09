Костюмеры сериала «Чернобыль» помогли испанским больницам

Четверг, 09 Апрель 2020 Испания Испания

Костюмеры сериала «Чернобыль» помогли испанским больницам

Испанская компания, создавшая костюмы к сериалу «Чернобыль», пожертвовала защитную одежду больницам, где борются с коронавирусом.

Ранее все это было использовано в съемках фильма, передает mir24.tv.

Кроме того, костюмеры переключились на пошив медицинских халатов, масок и другой продукции, необходимой для работы врачей. Готовые вещи они передают также в дома престарелых, городские советы и другие учреждения, нуждающиеся в них.

«Когда нас благодарят за помощь, у меня слезы выступают на глазах. Я думаю, раз мы можем помочь людям, то это надо делать. Это единственное, что имеет сейчас значение», – сказал генеральный директор компании Хавьер Толедо.

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