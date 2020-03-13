Кризисная ситуация с коронавирусом в Испании затянется на месяцы

Пятница, 13 Март 2020 Испания Испания

Кризисная ситуация с коронавирусом в Испании затянется на месяцы

В Министерстве здравоохранения Испании считают, что кризисная ситуация, вызванная коронавирусом, продлится от одного до четырёх месяцев.

Глава Координационного центра по чрезвычайным ситуациям при Минздраве Фернандо Симон заявил в среду, что следует рассматривать два сценария: хороший и плохой. «Как только мы обнаружим снижение числа больных, нам надо будет ждать, пока не будет зафиксирован последний случай. А затем надо будет ещё ждать две недели, чтобы удостовериться в том, что новых случаев заражения нет», - рассказал Симон. По его словам, если всё пойдёт по хорошему сценарию, кризис продлится ещё один-два месяца. Плохой сценарий затянет его на три-четыре месяца, пишет noticia.ru.

По состоянию на 12 марта, в Испании насчитывалось 2700 инфицированных Covid-19, а число жертв достигло 64 человек.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)