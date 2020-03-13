Кризисная ситуация с коронавирусом в Испании затянется на месяцы

Глава Координационного центра по чрезвычайным ситуациям при Минздраве Фернандо Симон заявил в среду, что следует рассматривать два сценария: хороший и плохой. «Как только мы обнаружим снижение числа больных, нам надо будет ждать, пока не будет зафиксирован последний случай. А затем надо будет ещё ждать две недели, чтобы удостовериться в том, что новых случаев заражения нет», - рассказал Симон. По его словам, если всё пойдёт по хорошему сценарию, кризис продлится ещё один-два месяца. Плохой сценарий затянет его на три-четыре месяца, пишет noticia.ru.

По состоянию на 12 марта, в Испании насчитывалось 2700 инфицированных Covid-19, а число жертв достигло 64 человек.