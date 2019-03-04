Круизный порт Барселоны назван лучшим в Испании

Каталонская столица была названа лучшим портом Испании 2018 года.

Как сообщили в администрации порта, церемония вручения прошла на прошлой неделе в зале El Batel в Картахене (Мурсия). Награду получила руководитель круизного подразделения порта Мар Перес, пишет noticia.ru.

Premios Excellence присуждаются медиакомпанией Cruise News Media Group, специализирующейся на круизной тематике. На мероприятии в Картахене собралось 350 профессионалов круизной индустрии и туристического сектора.