Круизный порт Барселоны назван лучшим в Испании

Понедельник, 04 Март 2019 Испания Испания

Круизный порт Барселоны назван лучшим в Испании

Порт Барселоны получил главную награду Premios Excellence – премии за качество круизного отдыха, которая присуждается уже в двенадцатый раз.

Каталонская столица была названа лучшим портом Испании 2018 года.

Как сообщили в администрации порта, церемония вручения прошла на прошлой неделе в зале El Batel в Картахене (Мурсия). Награду получила руководитель круизного подразделения порта Мар Перес, пишет noticia.ru.

Premios Excellence присуждаются медиакомпанией Cruise News Media Group, специализирующейся на круизной тематике. На мероприятии в Картахене собралось 350 профессионалов круизной индустрии и туристического сектора.

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