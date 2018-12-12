Крупная операция по борьбе с наркоторговлей в Испании

Как сообщили в полиции, в результате операции было задержано 39 человек. К ней привлекли более 600 сотрудников Мосос-д'Эскуадра, которые продолжают обыски в каталонской столице и десяти других муниципалитетах, включая Оспиталет-де-Льобрегат, Сант-Адриа-дель-Бесос и Гранольерс. В операции также был задействован вертолет, пишет noticia.ru.

Оперативные мероприятия направлены на ликвидацию 37 точек продажи наркотиков. Часть из них сконцентрирована в Оспиталет-де-Льобрегат, в том числе на улице Роса-де-Алехандро, где с самого утра задержали женщину.

В Барселоне обыски состоялись на улице Кристобаль Моура площади Жерманс Серра и Телонго Бачио, где было произведено еще два ареста.