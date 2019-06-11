Квартиры в испанских новостройках подорожали на 10% за год
Средняя цена квадратного метра свободного жилья в Испании в первом квартале этого года выросла на 6,8% по сравнению с прошлогодними показателями.
Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (INE), опубликованные в пятницу.
При этом цены на квартиры в новостройках выросли на 10,4%. Это самый значительный рост с 2007 года. Небольшое снижение отмечено только в следующих регионах: Галисия, Каталония, Кантария, Эстремадура, пишет noticia.ru.