Квартиры в испанских новостройках подорожали на 10% за год

Вторник, 11 Июнь 2019 Испания Испания

Квартиры в испанских новостройках подорожали на 10% за год

Средняя цена квадратного метра свободного жилья в Испании в первом квартале этого года выросла на 6,8% по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (INE), опубликованные в пятницу.

При этом цены на квартиры в новостройках выросли на 10,4%. Это самый значительный рост с 2007 года. Небольшое снижение отмечено только в следующих регионах: Галисия, Каталония, Кантария, Эстремадура, пишет noticia.ru.

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