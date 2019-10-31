Lego представит в Испании копии Lamborghini Huracan и Urus
Lego представит в финале гонки Lamborghini Super Trofeo на трассе в Хересе набор копий игрушечных автомобилей Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo и Urus ST-X.
Об этом сообщает портал Sportscar365.
«К счастью, 2020 год ознаменовал начало новой главы для Lego Speed Champions с переходом к более точному дизайну» 8 Studs Wide «, и мы почувствовали, чтo тeпepь можем отдать должное популярному бренду», — сообщил менеджер по дизайну Lego Speed Champions Крис Стэмп.
Сообщается, что набор игрушечных машин включает в себя 659 деталей. В комплект Lego входят стартовые огни и две фигурки водителя. Стоимость тематического конструктора пока не известна, пишет regnum.ru.
В продажу новая коллекция Lego Speed Champions поступит 1 января 2020 года.