Лидер Каталонии анонсировал внеочередные выборы в парламент

«После того как будет одобрен бюджет в парламенте [региона], я объявлю дату выборов», — приводит телеканал его слова.

4 января стало известно, что центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании приняла решение лишить депутатского мандата Торру, так как он ранее был осужден. Таким образом, глава правительства Каталонии может лишиться своей должности председателя женералитета, пишет iz.ru.

Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. После этого Торра заявил, что не признает приговор Высшего суда Каталонии и обжалует его в Верховном суде. Кроме того, он обвинил ЦИК в «государственном перевороте» и заявил, что отстранить его от должности может только парламент Каталонии.

2 января суд Бельгии приостановил действие ордеров на арест и экстрадицию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и другого каталонского политика Тони Комина. Экс-глава каталонского правительства призвал испанские власти «последовать примеру Бельгии и соблюдать закон».

Мадрид иммунитет политиков не признает, отмечая, что после избрания в Европарламент от Каталонии Пучдемон и Комин не приехали в Мадрид на церемонию присяги, как того требуют европейские законы. Политики прислали вместо себя адвокатов с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признавать документы достаточным основанием для включения обоих в список евродепутатов от Испании.