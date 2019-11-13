Лидер оппозиции Испании надеется на выход страны из тупика

Такого мнения придерживается председатель Народной партии Пабло Касадо.

Лидер оппозиции проголосовал на избирательном участке в одном из центральных районов Мадрида.

Вновь говорю о важности участия. Мы должны попытаться гарантировать политическую стабильность, — цитирует ТАСС Касадо.

Политик напомнил, что нынешние выборы — четвёртые за последние четыре года. Он выразил надежду на то, что высокая явка позволит стабилизировать ситуацию и вывести страну из тупика.