Ликвидирована банда, грабившая автомобили в Испании

В основном злоумышленники совершали преступления в сервисных зонах. Они постоянно придерживались схожей схемы. Члены банды прокалывали колеса автомобиля жертвы и следовали за водителем до тех пор, пока он не остановится, чтобы проверить колесо. Как только водитель выходил из машины, преступники, пользуясь моментом, забирали из салона ценные вещи. В некоторых случаях они сами подавали знак водителю о проколотом колесе, чтобы побудить его остановиться. К тому же, они изображали готовность помочь, чтобы отвлечь внимание автомобилиста, пишет noticia.ru.

Главные подозреваемые – шестеро мужчин сербского и косовского происхождения в возрасте от 35 до 50 лет. Как сообщили в полиции, их задержали 25 марта в Реусе, Амелья-де-Мар и Оспиталет-дель-Инфант (Таррагона).

Расследование продолжалось пять месяцев, на протяжении которых производились и другие задержания.

Кроме того, участников банды подозревают в причастности к кражам на других трассах: C-32 и A-2. В общей сложности им вменяется в вину 22 кражи, 6 случаев нанесения ущерба в мелком размере, 7 преступлений против безопасности на дорогах, 2 ограбления с применением насилия, 2 случая укрывательства, 1 кража со взломом, а также участие в преступной организации.