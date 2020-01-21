Лингвисты против изменений в конституции Испании

Вторник, 21 Январь 2020 Испания Испания

Лингвисты против изменений в конституции Испании

Лингвисты не считают необходимым менять текст конституции Испании, принятой в 1978 году, за счет добавления феминитивов.

Об этом заявил Сантьяго Муньос Мачадо, директор Королевской академии испанского языка (RAE), которая занимается решением спорных лингвистических вопросов и расширяет словарь, пишет noticia.ru.

Как сообщает РИА Новости, в 2018 году запрос проверить текст основного закона на предмет необходимости изменений (например, добавить слова "председатель" или "министр" в женском роде) направила в RAE вице-премьер Кармен Кальво, которая курирует, в том числе, вопросы равноправия мужчин и женщин. Лингвисты провели анализ.

"Наш вывод: с точки зрения грамматики (конституция – ред.) безупречна, конституция отредактирована в соответствии с общими правилами испанского в 1978 и 2020 годах", - заявил Муньос Мачадо, представляя доклад на пресс-конференции.

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