Лишь 37% испанцев хотят проведения новых выборов

Среда, 04 Сентябрь 2019 Испания Испания

Лишь 37% испанцев хотят проведения новых выборов

Подавляющее большинство испанцев хотело бы избежать новых парламентских выборов.

Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo со ссылкой на исследование, проведенное статистической платформой Sigma Dos.

Политический кризис в Испании продолжается. Правительство до сих пор не сформировано, несмотря на то что крайний срок — 23 сентября, пишет regnum.ru.

Согласно исследованию, более половины граждан Испании (54,9%) хотели бы, чтобы Испанская социалистическая рабочая партия и Народная партия достигли соглашения и пришли к консенсусу, тем самым прекратив нестабильность в стране. Лишь 36,9% испанцев склоняются к новым выборам.

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