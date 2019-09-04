Лишь 37% испанцев хотят проведения новых выборов

Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo со ссылкой на исследование, проведенное статистической платформой Sigma Dos.

Политический кризис в Испании продолжается. Правительство до сих пор не сформировано, несмотря на то что крайний срок — 23 сентября, пишет regnum.ru.

Согласно исследованию, более половины граждан Испании (54,9%) хотели бы, чтобы Испанская социалистическая рабочая партия и Народная партия достигли соглашения и пришли к консенсусу, тем самым прекратив нестабильность в стране. Лишь 36,9% испанцев склоняются к новым выборам.