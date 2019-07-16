Лучшее блюдо из риса в Испании готовят на острове Майорка

Кроме того, долгое время она не была уверена, что хочет посвятить свою жизнь гастрономии. Каталина родилась на острове Пальма-де-Майорка и работала преподавателем экологии в течение многих лет.

Однако в один прекрасный день она поняла, что ей нравится процесс приготовления блюд, и не побоялась изучать глубже любимую сферу, получив образование в области кулинарии и гастрономии. Потом пришла идея открыть небольшой бизнес еды на вынос. Сегодня она управляет рестораном Els Fogons, расположенным в муниципалитете Буньоле на острове Майорка.

Шеф-повар не может вспомнить, каким был первый приготовленный ею рис. Однако, она заверяет, что у нее есть два любимых рецепта, которые она помнит наизусть: рыбный рис ее мамы и рис с мясом и овощами ее бабушки. Ее блюдом из риса, которое в прошлом октябре стало победителем конкурса «Лучший рис Испании» в Леоне, было arroz carbonero. Блюдо представляет собой особый вид риса, распространенный на Майорке (arros brut), с добавлением картофеля, цветной капусты, лука, перца, фасоли, артишоков, грибов, нескольких видов мяса и собрасады (вяленая колбаса Балеарских островов). Завершающий аккорд в это смешение вкусов вносят такие специи, как перец и мускатный орех. По словам шеф-повара, секрет умопомрачительного вкуса блюда кроется в процессе приготовления, свежести ингредиентов и качестве бульона. Нужно отварить рис так, чтобы он был мягким снаружи и аль-денте внутри, раскрывая свой богатый вкус. Умение правильно отварить рис считается ювелирным искусством. Коронное блюдо-победитель шеф-повара, которое не является видом паэльи, притягивает в этот ресторан все больше и больше гурманов со всего мира. Так рис раскрывается перед гостями с нового ракурса, пишет espanarusa.com.

При этом, рассуждая о знаменитой паэлье, Каталина сокрушается, что во многих туристических местах ее готовят совершенно неправильно. Таким образом, путешественники часто не знают истинного вкуса традиционного блюда из риса.