Лучшее оливковое масло в мире производится в Испании

Издательская группа MERCACEI-Edimarket Editores, специализирующаяся на секторе производства оливкового масла, опубликовала путеводитель Evooleum на 2020 год со 100 лучшими марками. Путеводитель Evooleum является результатом ежегодного конкурса, в состав судей которого входят представители 24 стран (Испания, Италия, Германия, Греция, Португалия, Япония, Аргентина и Израиль), эксперты по дегустации оливкового масла экстра вирджин (AVOE). Испанские марки оливковых масел в новом издании путеводителя оккупировали аж 81 позицию, за ними следует Италия с двенадцатью представителями, Португалия с четырьмя, Хорватия с двумя, Словения с одним представителем.

Масло Oro Bailén Picual стало лучшим в пяти номинациях, набрав 95 баллов из 100 возможных. Согласно мнению экспертов Evooleum, проводивших многочисленные дегустации в рамках отбора лучших, это масло из Хаэна удивляет «бесконечным ароматом зеленых оливок, напоминающих запах оливкового листа и свежесрезанной травы». «В нем также есть фруктовые ароматы яблока, зеленого банана и цитрусовых. Среди ароматических нюансов выделяются тимьян, мята, листья грецкого ореха и лимонника. Во рту ощущается легкая горечь, плавно смягчающаяся сладкими нотками», –заключают дегустаторы. Бутылку масла Oro Bailén Picual объемом 500 мл можно купить за 9,54 евро, пишет espanarusa.com.

Победитель не является единственным испанским представителем, чья цена не превышает 10 евро. Масло AlmaOliva Bio вошло в первую десятку, набрав 94 балла. Его цена за 500 мл составляет 6,50 евро. Открыв бутылку, можно почувствовать сильный аромат оливковых листьев. Его вкус представляет собой смешение сладкого, пряного и горького ароматов.

Fuente Ribera (9,25 евро за 500 мл) кроме свежести имеет яркие фруктовые ноты банана, яблока, цитрусовых, киви, дополняющих аромат томатов и артишоков. Дегустаторы отмечают, что оно удивляет сладким первым впечатлением и послевкусием с ароматами перца, киви и свежей травы.

Оливковое масло марки El santuario de Mágina является одним из самых дешевых в этом списке. Его цена за 500 мл составляет всего 4 евро. Его классические фруктовые нотки банана, яблока и цитрусовых разбавляют смородина, миндаль и зеленая слива. На вкус ощущается средняя горечь с послевкусием шалфея и артишока.

Nevadillo Negro Temprano (7,5 евро за 500 мл) имеет ярко-выраженные цитрусовые нотки. За интенсивным ароматом зеленых оливок и листьев следуют нотки яблока, зеленой сливы, апельсина и листьев лимонного дерева. Во рту он проявляется сбалансированным вкусом, сочетающим и сладость, и горечь, а также радует цитрусовым послевкусием.

Оливковое масло Fidelco Gold из Гвадалахары за 3,5 евро за 500 мл получается из плодов сорта arbequina, которые характеризуются мягкостью вкуса и небольшим уровнем горечи. Отличительной чертой Fidelco Gold являются острые нотки, потому что к аромату яблока, банана, миндаля и артишокам добавляется еще и зеленый перец. Дегустаторы называют его вкус сбалансированным.

В масле Cortijo El Puerto (9,5 евро за 500 мл), наряду с классическими ароматами, эксперты выделяют свежий и немного терпкий запах помидорной ботвы.