Лучшие испанские сыры – 2019

В Мадриде в отеле Wellington 60 профессиональных дегустаторов выбрали 90 финалистов этого года среди 800 сыров, произведенных в Испании. В число судей вошли сыровары, повара, журналисты, пишущие о кулинарии, специалисты-преподаватели технологии сыроварения и ресторанные критики. В 15 категориях было отобрано по шесть лучших сыров, пишет espanarusa.com.

Конкурсный отбор шел в следующих категориях: молодой сыр из коровьего молока; выдержанный сыр из коровьего молока; смешанный сыр; улучшенные сыры на основе кисломолочной коагуляции, мягкий сыр, который, в свою очередь, подразделяется на те, что с плесневой корочкой и с обмытыми краями и растительным коагулянтом; овечий сыр средней выдержки, выдержанный и сверхвыдержанный; сыр с голубой плесенью; копченый сыр; сыр с добавками; сыр, выдержанный в оливковом масле; деревенский сыр, от пастуха или маленькой фермы, изготовленный из исключительно свежего молока животного из собственного стада.

На днях будет известен список лучших испанских сыров, выигравших чемпионат лучших сыров Испании –2019. Награждение победителей произойдет в 4-м павильоне Show Cooking Gourmets, что в Мадриде. Дегустаторы выберут три сыра в каждой из категорий, а потом, попробовав все 15 претендентов, выберут одного абсолютного победителя, которого назовут в четверг 11 апреля. Тем не менее финалисты уже известны и могут считаться выбранными. Здесь можно увидеть названия всех 90 финалистов этого года, претендующих на звание лучшего сыра 2019 года.