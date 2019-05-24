Лучшие крокеты делают в Испании

Крокеты – хит испанской кухни для многих поколений жителей Иберийского полуострова. И подаются они не только в маленьких закусочных, но и в ресторанах, отмеченных звездами Мишлена.

На протяжении праздника San Isidro, покровителя испанских крестьян, проходившем в середине мая, одним из основных лакомств были именно крокеты. Святой Исидро – покровитель столицы Испании, поэтому Мадрид являлся центром празднования. Также, в это время здесь проходит Праздник корриды, пишет espanarusa.com.

Возможно, именно поэтому, в столице Испании можно полакомиться самыми вкусными закусками. Например, в мадридском ресторане Ponzano (Ponzano,12) готовят знаменитые «шарики» из бычьих хвостов.

К этому известному месту можно добавить еще два новых.

В El Pabellón de Florida Retiro на проспекте Paseo de la República Dominicana делают крокеты из мяса, тушенного с овощами. Создатель рецепта – звездный мишленовский шеф- Iván Cerdeño. Подаются они вместе с оригинальным соусом и добавкой из бобов.

На Terraza de Ramsés (Plaza de la Independencia,1) подают крокеты из раков-карабинеров. Это –самая необычная версия блюда, разработанная командой El Laboratorio, которую создали трехзвездочный баскский повар Juan Mari Arzak и его дочь Elena Arzak.

В Ресторане Flanigan (Calviá) на острове Майорка праздник Сан Исидро совпал с юбилеем ресторана, расположенного на берегу с видом на залив. Заведение вот уже 30 лет готовит лакомство по собственному оригинальному рецепту, только из экологически чистых местных продуктов.

Невозможно не упомянуть крокеты из ветчины и цыпленка от незабываемой Marisa Sánchez, одного из лучших испанских поваров. Сейчас ее сын Francis Paniego продолжает готовить крокеты в ресторане Tradición de El Portal de Echaurren (Padre José García, 19, Ezcaray) в Рьохе.

Специального упоминания, достойны крокеты, которые делает из различных видов ветчины Nacho Manzano в собственном ресторане Casa Marcial (La Salgar, Arriondas, Parres) в Астурии.

А также, крокеты от Carmen Carro из «хамона иберико» в Taberna Pedraza (Recoletos, 4) в Мадриде.

В любом регионе страны, для приехавших в Испанию гостей всегда найдется хорошее место, чтобы попробовать замечательные испанские крокеты.