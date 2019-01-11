Лучшие в Европе девственные пляжи находятся в Испании

Лучшие в Европе девственные пляжи Испании находятся на острове Фуэртевентура (Канары), именно здесь можно уединенно провести зимний отпуск.

Рыжеватые пляжи на полуострове Хандия напоминают пустыню Сахара. Пляж Сотавенто длиной в 22 км идеален для серфингистов, поэтому здесь проводятся международные чемпионаты по водным видам спорта. А просто полюбоваться красотами природы можно на пляжах западного побережья Барловенто и Кофете, пишет espanarusa.com.

Пляж Лос-Молинос, расположенный недалеко от рыбацкого городка Тефия, идеален для семейного отдыха. Здесь тихо, уютно и открывается прекрасный вид на горы Кучильос и Ла-Муда.

На северо-востоке острова, вдали от городских построек, находится природный парк Корралехо, а рядом с ним 8-километровый пляж: дюны из белого песка и голубые воды Атлантики. Главное ощущение отдыхающих – «Мы попали в рай!».

Островок Лобос, расположенный между Лансароте и Фуэртевентура, – отличное место для тех, кому нравится наблюдать за птицами, коих здесь множество, любоваться редкими растениями, а также красотами подводного мира – этот пляж идеален для погружения с аквалангом.

Скалистые берега Ахуи сформировались 70 миллионов лет назад благодаря извержению вулкана. Это геологическая сокровищница, очаровывающая необычным рисунком застывшей магмы, на которой, кроме всего прочего, несколько веков назад высадились первые завоеватели Испании.

Песчаный залив Ла-Паред известен всем серфингистам, которые тренируются покорять волны на пляже Вьехо-Рей. Также здесь удобно купаться или просто бродить вдоль кромки мора. Чуть к северу расположен еще один пляж, маленький, уютный, очень красивый – он подойдет тем, кто ищет полного одиночества.

На островке Аталайита археологи нашли остатки поселений наших древних предков, которые выбрали это место из-за плодородной почвы, наличия пресной воды и близости к богатому рыбой морю. Недалеко от современного рыбацкого поселка Посо-Негро находится чудесный галечный пляж, на котором можно встретить только немногочисленных местных жителей.

На северо-востоке Фуертевентуры, недалеко от поселка Котильо, расположены пляжи Лос-Лагос, Альхибе, Куева и Агила, оптимально подходящие для виндсерфинга и купания. Туристам будет интересно посетить сам поселок, в котором сохранились и старинный порт, и типичные рыбацкие домики.

Городок Морро Хабле является одним из главных туристических центров острова, а недалеко от него находится пляж Маторраль. Его легко найти, потому что именно здесь в конце прошлого века был установлен маяк. Пляж известен еще и своей уникальной экосистемой: из-за наличия солончаков здесь произрастают очень редкие растения и обитает множество птиц.

Ну а самый людный на острове Фуентевентура пляж – Калета-де-Фусте: туристов привлекают сюда золотистый песок, уровень обслуживания и спортивные развлечения. В близлежащем солончаке Эль-Кармен, превращенном в Музей соли, можно познакомиться с историей добычи соли.