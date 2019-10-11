Лучший сливочный круассан Испании 2019 года готовят в Барселоне

Испанские сладкоежки с замиранием сердца следят за кондитерскими конкурсами, чтобы выбрать новое место для дегустации десертов и выпечки. Кондитеру Pastelería Canal Тони Вера в этом году удалось обойти 70 соперников и стать человеком, который готовит лучший сливочный круассан в Испании. Тони Вера, уже выигравший эту битву кондитеров в 2016 году, в этом раз снова добился победы, благодаря тому, что смог найти баланс вкуса и текстуры такого простого на первый взгляд кондитерского шедевра. Кстати, в прошлом году эта награда досталась кондитеру сети San Croi в Барселоне Альберту Рока. Может быть, секрет таится в близости Барселоны с Францией?

Кондитерская Pastelería Canal родилась в 1970 году под руководством Ксавьера Канал. Сейчас кондитерский ремесленный бизнес продолжает его племянник Луис Эстрада. Эта небольшая Вселенная сахара и муки, где инновации и традиции идут рука об руку, имеет два пространства в Барселоне. Во главе талантливой команды кондитерской стоит молодой Тони Вера из Бадалоны, который понял, что хочет посвятить себя экспериментам с выпечкой. «Мы верим в наш рецепт круассанов, потому что это зеркало нашего способа работы: только высококачественные продукты и особое внимание процессу ферментации теста», – делится секретами успеха Тони. После победы на конкурсе в 2016 году, Pastelería Canal стала продавать не 30, как обычно, а более 200 круассанов в день своим постоянным клиентам и новым гостям. В этом году ожидается еще более заметное увеличение интереса к французской выпечке, пишет espanarusa.com.

Создание круассана высокого качества, способного растопить сердца даже самых строгих жюри, требует внимательного отношения к качеству ингредиентов. С момента их смешивания до попадания готовых круассанов на витрины кондитерской Pastelería Canal, проходит целых 48 часов. Что же происходит в эти 48 часов? «Мы начинаем с предварительной подготовки закваски в течение примерно 24 часов, затем замешиваем тесто круассана с добавлением сахара, сухого молока, сливочного масла, муки и воды. После этого тесто ферментируется в течение получаса и отправляется в холодильник, чтобы как следует охладиться. Кстати, охлажденное тесто имеет ту же текстуру, что и сливочное масло», – рассказывает Тони Вера.

После этого начинается процесс создания невесомых слоев теста, между которыми растекается сливочное масло, позволяя тесту впитывать в себя. После формирования, круассан выдерживается три с половиной часа при температуре 28 градусов и влажности 80% для финальной ферментации. Важным секретом вкуса круассанов является качество масла. В Pastelería Canal используют сливочное масло с 84% жирности французской марки Elle&Vire. По словам Тони Вера, именно благодаря такому высокому проценту жирности добавляемого масла, он добивается пластичности теста и невесомости слоев.