Лучший спа-отель Европы находится в Испании

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Испания Испания

Лучший спа-отель Европы находится в Испании

Гид Condé Nast Johansens назвал лучшие отели мира.

Награду в категории лучший спа-отель Европы получил пятизвездочный Hotel Botánico and The Oriental Spa Garden, расположенный на острове Тенерифе.

Помимо спа-центра, комплекс выделяется своими ресторанами, садами и номерами в восточном стиле. Это первый отель Канарских островов, присоединившийся к международному гостиничному объединению The Leading Hotels of the World. Он расположен в районе Ла-Пас в Пуэрто-де-ла-Крус неподалеку от Ботанического сада, с чем и связано его название. Сады и зеленые зоны на территории отеля занимают 25 тысяч квадратных метров. В отеле 252 номера с балконами или террасами, с которых открываются виды на долину Оротава, вулкан Тейде и Атлантический океан, пишет noticia.ru.

Спа-центр The Oriental Spa Garden оформлен в азиатском стиле. Спа окружен садами и предоставляет постояльцам возможность расслабиться в бассейнах, насладиться подводным массажем, отдохнуть в японских и турецких саунах, залах ароматерапии, ледяных комнатах, джакузи или принять душ с разными эффектами. Рядом расположен зал для кардиотренировок, а также занятий тайчи или йогой.

Предложение дополняет салон красоты и пагода, где делают восточный массаж, а также косметические кабинеты, помещения для водных процедур и солярий.

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