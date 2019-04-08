Лучшую в Испании тортилью делают на рынке в Мадриде

Понедельник, 08 Апрель 2019 Испания Испания

Лучшую в Испании тортилью делают на рынке в Мадриде

В Испании прошел Второй чемпионат страны по картофельным тортильям.

Конкурс традиционных запеканок был организован в рамках Международного форума картофеля, который состоялся на Тенерифе.

Победителем конкурса в этом году был назван небольшой ресторан Casa Dani, расположенный на рынке Mercado de la Paz в Мадриде.

Тортилья в Casa Dani выделяется тем, что вместо оливкового масла используется подсолнечное, что противоречит классической рецептуре, но делает запеканку необычайно сочной. Автор рецепта – управляющая заведения Лола Куэрда. Она поясняет, что для запеканки выбирает кислый картофель, а подсолнечное масло использует потому, что не смогла отыскать нежное оливковое масло, которое хорошо пропитывало бы картофель. В состав лучшей тортильи Испании 2019 также входит яйцо и лук, который часто становится предметом споров среди любителей запеканки, пишет noticia.ru.

Цена одной порции картофельной тортильи в Casa Dani – 2,8 евро.

В пятёрку финалистов также вошли заведения Pulpería de Melide в Ла-Корунье, Tapas 3.0  в Саламанке, Bar Aithay на Тенерифе и Sagartoki в Витории.

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