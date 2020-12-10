Мадрид избавится от дизельных автобусов

Как пишет El Mundo, мэрия планирует к 31 декабря 2022 года снять с маршрутов все подобные транспортные средства. Таким образом, планы муниципальной транспортной компании по замене автопарка будут выполнены на три года раньше срока, изначально столь серьезные изменения были намечены на 2025 год.

Чтобы реформа прошла незаметно для жителей испанской столицы, мэрия намерена в течение трех лет приобрести 520 автобусов, работающих на газу, что обойдется городской казне в 161,2 миллиона евро. Поставляться они будут тремя партиями: 190 - 2021 году, 200 - в 2022-м, 130 - в 2023-м. Кроме того, уже в следующем году планируется закупить 105 электробусов.

Это позволит без ущерба вывести из обращения к концу 2022 года 388 дизельных автобусов, входящих в автопарк муниципальной транспортной компании. Таким образом, с 1 января 2023 года они больше не будут загрязнять воздух испанской столицы. На маршрутах останутся только транспортные средства, работающие на природном газе и электричестве, а также гибридные автобусы.

Стоит отметить, что в этом году в испанской столице появились и первые бесплатные линии. На них работают только электробусы.