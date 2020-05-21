Мадрид подает в суд на правительство Испании

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда возложил на центральное правительство Испании ответственность за то, что в столице появились огромные очереди из нуждающихся в продуктах людей, но не имеющих возможности их купить.

По его словам, власти города могли бы использовать имеющиеся ресурсы, чтобы решить проблему, но кабмин запретил им делать это, пишет rg.ru.

Как пишет El Mundo, различные социальные службы, благотворительные организации помогают 82 тысячам жителей столицы, нуждающихся в продуктах питания и предметах первой необходимости. Наборы того и другого для них собирают не только банки продовольствия, но и ассоциации соседей, волонтеры. Желающих получить их оказалось настолько много, что в очередях людям приходится стоять по несколько часов.

Как заявил Мартинес-Алмейда, Мадрид мог бы смягчить этот социальный кризис. В бюджете города имеется 420 миллионов евро, предназначенных для погашения задолженности. Но использовать их по другому назначению можно только с согласия правительства.

Голодные очереди образовались во многих крупных городах Испании, и местные политики раскритиковали за это центральные власти.