Мама испанского тренера Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Вторник, 07 Апрель 2020 Испания Испания

Мама испанского тренера Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

От вируса COVID-19 скончалась мама бывшего тренера ФК «Барселона» Хосепа Гвардиолы.

«Все, кто связан с клубом, выражает свои искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу и его семье», - говорится в сообщении ФК «Манчестер Сити», который сейчас тренирует Гвардиола, пишет noticia.ru.

Маме тренера Долорс было 82 года. Она умерла в Манресе (Барселона). Всю жизнь она проработала на текстильной фабрике недалеко от каталонской столицы.

Испания находится на втором месте в мире по числу жертв коронавируса, после Италии. В стране действует строгий карантин и введён режим повышенной готовности.

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