Мама испанского тренера Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

«Все, кто связан с клубом, выражает свои искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу и его семье», - говорится в сообщении ФК «Манчестер Сити», который сейчас тренирует Гвардиола, пишет noticia.ru.

Маме тренера Долорс было 82 года. Она умерла в Манресе (Барселона). Всю жизнь она проработала на текстильной фабрике недалеко от каталонской столицы.

Испания находится на втором месте в мире по числу жертв коронавируса, после Италии. В стране действует строгий карантин и введён режим повышенной готовности.