Марта Ортега в Zara появилась на Неделе высокой моды в Париже

Марта Ортега, будучи на последних месяцах беременности, приехала в Париж на Haute Couture, чтобы увидеть показ коллекции, созданной дизайнером Пьерпаоло Пиччоли для Valentino. Пьерпаоло – любимый модельер Марты и её друг. Она заказывала у него наряды для свадьбы. Дизайнер разработал для нее четыре платья, после чего их дружба стала ещё крепче, пишет espanarusa.com.

Марта Ортега в сопровождении мужа Карлоса Торретта приехала в Париж прямо перед показом и поселилась в отель Salomon de Rothschild. Уже традиционно в каждом своем выходе на публику девушка одета в наряды Zara. И еще одна замечательная хитрость Марты – появляться в новинках гиганта Inditex, которых еще нет в продаже. Этот трюк хорошо работает: обычно то, что одевает дочь самого богатого человека Испании, через пару недель поступает на прилавки или в он-лайн и становится хитом продаж.

Дочь Amancio Ortega на этот раз создала элегантный и яркий образ без стилистических излишеств. Задавая тенденцию нового сезона, Марта выбрала платье миди из мягкой переливающейся ткани с юбкой плиссе и классическим круглым вырезом. Атлас синего цвета, из которого сшито платье, – один из популярных материалов этой весны.

Наследница Inditex завершила образ темно-синим шерстяным пальто, наброшенным на плечи, высокими сапогами Massimo Dutti на деревянном каблуке и сумкой из крокодиловой кожи. Одежда Марты была дополнена круглыми серьгами, безупречной прической с собранными в пучок волосами. Лицо украшал легкий коралловым макияж.

Поклонники бренда говорят, что это не первый случай, когда они влюбляются в наряд представительницы Inditex прежде, чем он появится в продаже. Доказательством является платье, в котором Марта была одета во время показа коллекции её тестя Roberto Torretta на Mercedes-Benz Fashion Week в Мадриде в январе прошлого года. Платье в малиновый горошек от Marta Ortega стало «вирусным» и было хитом в течение нескольких месяцев.

Видимо, такой же успех ожидает и новое синее платье. Можно сказать, что Марта Ортега покорила парижскую Haute Couture своим образом от Zara.